"أملاك للتمويل" تربح 28 مليون ريال بالربع الثاني بنمو 18%

ارتفع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك"، في الربع الثاني من 2021، بنسبة 18.56% بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 28.22 مليون ريال، مقارنة بنحو 23.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "أملاك" بنسبة 11.98% في الربع الثاني من 2021، مقابل صافي أرباح نحو 25.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت شركة "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة بشكل أساسي لانخفاض تكاليف الاقتراض بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الثاني من 2021.

وارتفع صافي أرباح "أملاك" بنسبة 0.24% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 53.42 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 53.29 مليون ريال في النصف الأول من 2020.