رئيس أرامكو التنفيذي يتوقع تعافياً للطلب على النفط ومواصلة النمو

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، تعافيا للطلب العالمي على النفط، وينتظر أن يبلغ 99 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، مضيفا أن النمو سيستمر فيما بعد.

وقال للصحافيين في اتصال عقب إعلان الشركة في وقت سابق اليوم نمو الأرباح لنحو أربعة أمثالها في الربع الثاني، إنها ما زلت تعمل على زيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

مادة اعلانية

وذكر الناصر أن أغلبية الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من النفط البحري.

وفي سياق متصل قال الناصر، إن الفحص النافي للجهالة مع ريلاينس الهندية لايزال مستمرا بعدما تعطل بسبب الجائحة.

وأضاف الناصر في تصريحات عقب إعلان نتائج أرامكو عن الربع الثاني من 2021، اليوم الأحد: "مازلنا نستعرض الفرص في الهند لاسيما مع ريلاينس".

وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم.

لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.