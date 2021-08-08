"المنافسة" السعودية تقر اندماج "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة⁩ في السعودية، اليوم الأحد، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل.

وذكرت الهيئة في تغريدة لها بموقع التواصل تويتر، أن نوع التركز هو اندماج شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مع شركة الأهلي للتكافل.

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وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

وستتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل.

وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

وذكرت "الدرع العربي"، أن القيمة الإجمالية للصفقة حال إتمامها ستبلغ 238.524 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، عبر زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 63.852 مليون سهم.

وستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأسمال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.