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"لازوردي" تتحول للربحية بـ8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2021

لازوردي
فرع تابع لشركة لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

"لازوردي" تتحول للربحية بـ8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2021

تواصل "لازوردي" جني ثمار المبادرات التحوّلية للشركة

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة لازوردي للمجوهرات، عن تحولها لتحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 8 ملايين ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 66.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح شركة لازوردي للمجوهرات بنسبة 21.57% مقارنة بصافي ربح نحو 10.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه خلال الربع الثاني من عام 2021، واصلت لازوردي جني ثمار المبادرات التحوّلية للشركة وواصلت النمو المرتفع الذي حققته ابتداء من الربع الأول من عام 2021.

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وأضافت أنه خلال الربع الثاني من عام 2021، حقّقت لازوردي ارتفاعاً في إيراداتها التشغيلية بلغت نسبته 147.9% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، وذلك في جميع قنواتها البيعية ومناطق انتشارها الجغرافي.

وأوضحت أنه في الربع الثاني من عام 2021، حققت الشركة أيضاً تدفّقات نقدية إيجابية من العمليات بلغت 18.9 مليون ريال، ممّا رفع التدفقات النقدية الإيجابية من العمليات في النصف الأول من عام 2021 إلى 34.4 مليون ريال.

خلال النصف الأول من العام الجاري، تحولت الشركة إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 18.2 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 67.8 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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