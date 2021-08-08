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"مواصلات مصر" تتوقع الربحية بأول سنة من تشغيل "الأتوبيس الداخلي"

اقتصاد مصر

"مواصلات مصر" تتوقع الربحية بأول سنة من تشغيل "الأتوبيس الداخلي"

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسندت للشركة التعاقد الجديد لمدة 15 عاماً

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دبي - العربية.نت

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توقع نائب رئيس شركة مواصلات مصر، أحمد الليثي، أن تحقق الشركة الربحية خلال النصف الثاني مع السنة الأولى للتعاقد على إدارة وتشغيل وصيانة أتوبيسات النقل الداخلي في المدن الجديدة.

وأضاف الليثي في مقابلة مع "العربية" أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسندت إدارة وتشغيل وصيانة أتوبيسات النقل الداخلي فى المدن الجديدة لشركة مواصلات مصر لمدة 15 عاما.

ومن المقرر أن تشمل هذه الخطوة ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وبموجب العقد الجديد تتولى مواصلات مصر صيانة وتشغيل الأتوبيسات الحاليةوإجراء توسعات تتناسب مع النمو السكاني سواء في المدن الحالية أو مدن أخرى.

وكانت بداية عمل "مواصلات مصر" في عام 2016 عندما استحوذت Emirates National Group الإماراتية على 70% من الشركة المصرية المتطورة للنقل الجماعي من خلال زيادة رأسمال الأخيرة من 5 ملايين إلى 32 مليون جنيه تحملها الجانب الإماراتى بالكامل.

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