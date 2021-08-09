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أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 125% بالربع الثاني إلى 54.6 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 125% بالربع الثاني إلى 54.6 مليون ريال

بسبب ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية "أسترا الصناعية" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 125.4% في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى نحو 54.6 مليون ريال، مقابل 24.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسترا الصناعية" بنسبة 7.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 50.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح بالربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في جميع القطاعات، والارتفاع في الإيرادات الأخرى في قطاعات الأدوية، والطاقة والحديد، والكيماويات المتخصصة.

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وأشارت إلى أنه كان هناك ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق في قطاع الكيماويات المتخصصة وارتقاع المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الأدوية والقطاعات الأخرى.

وارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 80.4%، ليصل إلى 105.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 58.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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