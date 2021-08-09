أرباح "العالمية القابضة" تتضاعف 4 مرات إلى 4.36 مليار درهم في النصف الأول

واصلت الشركة العالمية القابضة (IHC)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق مالية، تسجيل نمو قوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقًا للنتائج المالية للشركة الصادرة اليوم الاثنين.

وسجلت الشركة متعددة القطاعات نموًا في الإيرادات بنسبة 304% لتصل إلى 9.93 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح بنسبة 436% إلى 4.36 مليار درهم، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستحواذ الاستراتيجي على الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من خلال مجموعات الأعمال.

مادة اعلانية

كما أدت عمليات الاستحواذ التكتيكية التي قامت بها الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الأصول من 14.01 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2020 إلى 58.32 مليار درهم في نهاية 30 يونيو 2021، بنمو كبير بلغ 316.3%.

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "حققت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. نحن نتبع استراتيجية تجمع بين عمليات الاستحواذ التحويلية والنمو الطبيعي الإضافي من قبل قطاعاتنا الرئيسية، وقد قمنا بالفعل ببناء تكتل يضم أنشطة تجارية متنوعة ومتكاملة تمتد عبر المنطقة. وتطمح الشركة حالياً لمزيد من التوسع وستتطلع إلى تسخير الإيرادات المتزايدة والتآزر التشغيلي عبر المجموعة".

حققت الشركة العالمية القابضة إنجازًا بارزًا آخر في الربع الثاني من عام 2021، عندما أصبحت الشركة المدرجة الأكثر قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما تم إدراجها أيضًا في قائمة فوربس 2020 لـ "أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط".

وفي نتائج الربع الثاني، بلغ صافي أرباح الشركة العالمية القابضة 2.87 مليار درهم، بزيادة قدرها 309% على أساس سنوي، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في قطاعاتها الرئيسية، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 339% لتصل إلى 7.65 مليار درهم في فترة الثلاثة أشهر.