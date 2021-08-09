.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "العالمية القابضة" تتضاعف 4 مرات إلى 4.36 مليار درهم في النصف الأول

الشركة العالمية القابضة
شعار الشركة العالمية القابضة
سوق أبوظبي

أرباح "العالمية القابضة" تتضاعف 4 مرات إلى 4.36 مليار درهم في النصف الأول

ارتفع إجمالي أصولها إلى 58.32 مليار درهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت الشركة العالمية القابضة (IHC)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق مالية، تسجيل نمو قوي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقًا للنتائج المالية للشركة الصادرة اليوم الاثنين.

وسجلت الشركة متعددة القطاعات نموًا في الإيرادات بنسبة 304% لتصل إلى 9.93 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح بنسبة 436% إلى 4.36 مليار درهم، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستحواذ الاستراتيجي على الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من خلال مجموعات الأعمال.

كما أدت عمليات الاستحواذ التكتيكية التي قامت بها الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الأصول من 14.01 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2020 إلى 58.32 مليار درهم في نهاية 30 يونيو 2021، بنمو كبير بلغ 316.3%.

ثاني اقتصاد في العالم يدخل دائرة الخطر.. الوباء والتضخم يعيقان النمو قصص اقتصادية اقتصاد الصين ثاني اقتصاد في العالم يدخل دائرة الخطر.. الوباء والتضخم يعيقان النمو

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "حققت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. نحن نتبع استراتيجية تجمع بين عمليات الاستحواذ التحويلية والنمو الطبيعي الإضافي من قبل قطاعاتنا الرئيسية، وقد قمنا بالفعل ببناء تكتل يضم أنشطة تجارية متنوعة ومتكاملة تمتد عبر المنطقة. وتطمح الشركة حالياً لمزيد من التوسع وستتطلع إلى تسخير الإيرادات المتزايدة والتآزر التشغيلي عبر المجموعة".

حققت الشركة العالمية القابضة إنجازًا بارزًا آخر في الربع الثاني من عام 2021، عندما أصبحت الشركة المدرجة الأكثر قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما تم إدراجها أيضًا في قائمة فوربس 2020 لـ "أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط".

وفي نتائج الربع الثاني، بلغ صافي أرباح الشركة العالمية القابضة 2.87 مليار درهم، بزيادة قدرها 309% على أساس سنوي، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في قطاعاتها الرئيسية، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 339% لتصل إلى 7.65 مليار درهم في فترة الثلاثة أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
اكتشف المزيد