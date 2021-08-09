أرباح "دله الصحية" تقفز 618% بالربع الثاني إلى 50 مليون ريال

قفزت أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 618.57% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 50.3 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجع صافي أرباح "دله الصحية" بنسبة 7.87% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 54.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة إيرادات التشغيل نتيجة لتنامي أعداد المراجعين والمرضى المنومين بمستشفيات "دله الصحية"، بالإضافة إلى زيادة نسب تشغيل مستشفى "دله نمار" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت الشركة أنه من بين عوامل زيادة الأرباح ارتفاع إيرادات مجموعة شركات "دله الصحية" ونتائج أعمالها الناتجة عن الاستحواذ على غالبية الحصص من شركة درع الرعاية، المالكة الأغلبية حصص ملكية مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية، وشركة مستشفى مركز مكة.

وارتفع صافي ربح "دله الصحية" بنسبة 300.38% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 104.9 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 26.2 مليون ريال في النصف الأول من 2020.