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الإفراج المشروط عن نائب رئيس سامسونغ بعد 18 شهراً في السجن

نائب رئيس مجلس الادارة في شركة سامسونج
سامسونج

الإفراج المشروط عن نائب رئيس سامسونغ بعد 18 شهراً في السجن

يواجه دعاوى قضائية أخرى منها التلاعب بسعر سهم الشركة

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دبي - العربية.نت

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تقوم السلطات الكرورية الجنوبية يوم الجمعة، بالإفراج المشروط عن نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سامسونع للإلكترونيات لي جاي.

يأتي ذلك بعد أن أمضى نحو عام ونصف العام في السجن لتورطه في فضيحة فساد ضخمة أثارت احتجاجات على مستوى البلاد وأدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية.

وكان لي قد أدين بدفع رشوة لأحد مساعدي الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الاختلاس وإخفاء عوائد نشاطات إجرامية بنحو 7.8 مليار دولار.

ولكن يواجه نائب رئيس مجلس إدارة سامسونغ محاكمتين جديدتين لاحقا بادعاءات تتضمن التلاعب بسعر سهم الشركة، والاحتيال المحاسبي.

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