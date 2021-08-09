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العربية للطيران تتحول للربحية في الربع الثاني.. والنتائج دون التوقعات

العربية للطيران مناسبة
العربية للطيران
سوق دبي

العربية للطيران تتحول للربحية في الربع الثاني.. والنتائج دون التوقعات

بلغت 10 ملايين درهم

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دبي - العربية.نت

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سجلت شركة العربية للطيران، المدرجة في سوق دبي المالي، أرباحا للفصل الثالث على التوالي، منذ بداية الجائحة، إذ وصلت أرباح الشركة في الربع الثاني إلى 10 ملايين درهم، بعد أن منيت بخسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج دون توقعات المحللين عند 18 مليون درهم.

أما على صعيد الإيرادات، فارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 313% إلى 496 مليون درهم. وبلغ معدل إشغال المقاعد خلال الفترة 70%.

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