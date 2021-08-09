انخفاض أرباح مصرف عجمان 20% بالربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف عجمان الإماراتي، بنسبة 20% لتصل إلى 30 مليون درهم، مقابل 38.4 مليون درهم بالربع الثاني من 2020.

وعزا المصرف تضاعف مخصصات انخفاض القيمة بأكثر من 4 مرات لتلامس 69 مليون درهم.

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كما تراجعت الإيرادات الفصلية من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 23%.

وخلال النصف الأول من 2021، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 44% إلى 61.9 مليون درهم، من 43 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2020.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 331.9 مليون درهم، مقابل 278.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.