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انخفاض أرباح "مهارة" في الربع الثاني 22% إلى 38.7 مليون ريال

مهارة للموارد البشرية
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

انخفاض أرباح "مهارة" في الربع الثاني 22% إلى 38.7 مليون ريال

خلال النصف الأول من 2021 تراجعت أرباحها 34.4% لـ 70 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مهارة للموارد البشرية بعد الزكاة والضريبة 21.7% إلى 38.7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 49.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق ارتفعت الأرباح 23.6%، والتي كانت 31.3 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح "مهارة" 34.4% إلى 70 مليون ريال، مقابل 106.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها الفصلية لهبوط إيرادات الشركة بنسبة 8% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث انخفضت إيرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 10% و3% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والتي تأثرت بانخفاض أعداد الوصول نظراً لاستمرار تعليق رحلات الطيران الدولي من بعض دول المصدر الرئيسية كإحدى النتائج المترتبة على انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

كما انخفض مجمل الربح بنسبة 28% نتيجة انخفاض التكاليف بنسبة أقل من الانخفاض في الإيرادات، وعلى الرغم من انخفاض التكاليف المتغيرة المتعلقة بتكلفة العمالة، ارتفعت بعض التكاليف الأخرى كتكلفة التوظيف والاستقدام إلى جانب المصاريف الناتجة عن تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وفي المقابل تم عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الحالي نتيجة تحسن أداء التحصيل وذلك حسب نموذج مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وتم إثبات تكاليف مالية بقيمة 1.9 مليون ريال الناتج عن تسجيل القيمة الحالية لذمم مدينة طويلة الاجل.

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