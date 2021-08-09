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تراجع حاد في الأرباح الفصلية لـ"الاتحاد للتأمين" إلى 19.2 مليون ريال

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شعار شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
سوق السعودية

تراجع حاد في الأرباح الفصلية لـ"الاتحاد للتأمين" إلى 19.2 مليون ريال

مقارنة بـ33.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، تراجعاً حاداً في أرباح الربع الثاني من عام 2021، قبل الزكاة، بواقع 42.2% إلى 19.2 مليون ريال، مقارنة بـ33.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي نصف السنة الأول، تراجعت الأرباح قبل الزكاة أيضاً بـ33.5% إلى 33.8 مليون ريال، مقارنة بـ50.8 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020.

وبحسب توضيح الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، يعود سبب الانخفاض في الأرباح على أساس فصلي، بشكل رئيسي، لعودة المطالبات المدفوعة لمعدلاتها الطبيعية بالمقارنة مع المعدل المنخفض استثنائياً خلال عام 2020 بسبب ظروف الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا، والارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 53.4%، مقابل الانخفاض في إجمالي أرباح الاستثمارات بنسبة 7% بسبب التراجع المستمر في معدلات عوائد المرابحات البنكية، ما تمت معادلته جزئياً من خلال الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 33.5%.

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