خسائر البحر الأحمر العالمية ترتفع 7.7% إلى 29 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة البحر الأحمر العالمية "البحر الأحمر"، ارتفاع خسائرها بنسبة 7.69% في الربع الثاني من 2021، إلى 29.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 27.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتراجعت خسائر البحر الأحمر العالمية بنسبة 10.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 32.7 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع الخسائر في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي لانخفاض الإيرادات وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية بنسبة 18.5% لتسجل 62.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 52.4 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 208.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل 34.7% من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.