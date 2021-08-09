.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وثائق صندوق النقد تكشف قراراً مصرياً بتصفية بنك الاستثمار القومي

المركزي المصري مناسبة
المركزي المصري
بنوك مصر

وثائق صندوق النقد تكشف قراراً مصرياً بتصفية بنك الاستثمار القومي

تم إيقاف جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قد تشهد الأشهر القليلة المقبلة مزيدًا من الخطوات لتصفية بنك الاستثمار القومي في مصر بشكل كامل، في إطار خطة حكومية تم الكشف عنها في وثائق صندوق النقد الخاصة بالمراجعة الأخيرة التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

تكشف الوثائق أن الحكومة المصرية استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومي، حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021. وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.

كما تستهدف الخطة استعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.

أولى خطوات الإصلاح.. الجزائر تعتزم بيع حصص في بنوك وشركات حكومية اقتصاد اقتصاد الجزائر أولى خطوات الإصلاح.. الجزائر تعتزم بيع حصص في بنوك وشركات حكومية

وأشارت الوثائق، إلى أنه في ظل تضمين التزامات بنك الاستثمار القومي في دين الحكومة العامة، فإن إصدار سندات على الحكومة المركزية لسداد تلك الالتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام سيظل في حالة استقرار.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة "البورصة"، إن البنك يتخارج حاليًا من حصصه بشركاته التابعة. وأشارت المصادر إلى أن صندوق مصر السيادي لا يزال يجري مشاورات مع البنك للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة إي فينانس، علاوة على تخارجه من شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات والمعادن.

وأضافت المصادر، أن البنك يعمل على إبرام صفقات التخارج خلال مدة زمنية لن تقل عن عام ونصف العام، كما يجري حاليًا إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات. وأوضحت المصادر أيضاً، أن مقترح التصفية مقترح مصري وخطة وضعتها الحكومة تم إبلاغ صندوق النقد بشأنها.

كان البنك الأهلي المصري خفّض بشكل مفاجئ أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي، التي كانت مصدر التمويل الأساسي للبنك، لتصل إلى 6% لشهادة الاستثمار مجموعة ب لأجل عام، بدلا من 9.75% في يناير الماضي، على أن يتم تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح "الأهلي" نفسه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
إسرائيل تتحضر لرد ملغوم على إيران بعد رسائل تنصيب رئيسي
اكتشف المزيد