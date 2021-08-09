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"الوطنية للبناء" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية بـ45 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية بـ45 مليون ريال

بهدف توفير تمويل قصير الأجل لدعم رأس المال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 45 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها سوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل رأس المال العامل وتعزيز نشاط الشركة وتم منح التسهيلات استنادا إلى قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.

وذكرت أن تاريخ الحصول على التسهيلات يأتي اعتبارا من اليوم 9 أغسطس، وهي عبارة عن تسهيلات دوارة تجدد كل عام.

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وفي يونيو الماضي، قررت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، سحب طلب الانتقال من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي، بعد تقديمه إلى هيئة السوق المالية السعودية من خلال النظام الآلي لهذا الغرض.

وذكرت "الوطنية للبناء"، أن سحب الطلب يعود إلى استكمال بعض متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.

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