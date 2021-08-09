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"نماء للكيماويات" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ9.5 مليون ريال

نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" تتحول للربحية في الربع الثاني بـ9.5 مليون ريال

بلغت أرباح النصف الأول من 2021 نحو 19.5 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة نماء للكيماويات إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، إلى 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 3.33 مليون ريال.

وبلغت أرباح "نماء" في النصف الأول من 2021، نحو 19.5 مليون ريال، مقابل خسائر 10.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحولها للربحية في الربع الثاني يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية، وانخفاض مصاريف التمويل.

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كما استفادت الشركة من ارتفاع إيراد الاستثمار نتيجة لتسجيل توزيعات ارباح خلال الفترة.

وذكرت "نماء" أن التحول للربحية جاء بالرغم من ارتفاع المصاريف البيع و التسويق نتيجة الى الزيادة في الكميات المباعة، وكذلك اسعار الشحن، وارتفاع أسعار معظم مواد اللقيم للمنتجات.

كما ارتفعت المصروفات العمومية و الادارية وذلك لتكوين بعض المخصصات خلال الفترة.

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