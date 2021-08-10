أرباح "إعمار مولز" تنمو 80% إلى 169 مليون دولار بالنصف الأول

سجلت إعمار مولز إيرادات للنصف الأول من العام 2021 بلغت 2.048 مليار درهم إماراتي (558 مليون دولار) بزيادة قدرها 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بنسبة 74% لتصل إلى 1.147 مليار درهم (312 مليون دولار)، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

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كما ارتفعت مبيعات المستأجرين بنسبة 77% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 وأعلى من عام 2019 على الرغم من الوباء وتأثيره على السياحة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسجلت إعمار مولز زيادة في صافي الربح بنسبة 80% لتصل إلى 622 مليون درهم (169 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من يناير إلى يونيو من عام 2021، مقارنة بأرباح صافية قدرها 345 مليون درهم (94 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 27% لتصل إلى 1.147 مليار درهم (312 مليون دولار) مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2021 البالغة 901 مليون درهم (245 مليون دولار).

وسجلت منصة التجارة الإلكترونية للأزياء ونمط الحياة من إعمار مول "نمشي" وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل مبيعات بلغت 427 مليون درهم (116 مليون دولار) للربع الثاني من عام 2021 بزيادة 65% عن الربع الأول من عام 2021 وسجلت مبيعات عبر الإنترنت بلغت 685 مليون درهم (186 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2021.

ويعزى أداء نمشي القوي إلى نموها المستمر في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر مع إضافة أكثر من 240 علامة تجارية جديدة في وقت سابق من هذا العام جنبا إلى جنب مع الطلب الاستثنائي خلال شهر رمضان والعيد حققت نمشي إيرادات رائعة في النصف الأول من عام 2021.