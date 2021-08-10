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تراجع حاد في أرباح "ميدغلف" في الربع الثاني إلى 8.8 مليون ريال

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

تراجع حاد في أرباح "ميدغلف" في الربع الثاني إلى 8.8 مليون ريال

انخفضت 67% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" في الربع الثاني من العام الجاري بـ67% إلى 8.8 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح عند 27 مليون ريال سجلته في نفس الفصل من العام السابق.

وعزت الشركة سبب هذا الانخفاض في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 43.3٪ نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 48.9٪.

وقالت الشركة إن أرباح استثمارات أموال المساهمين ارتفعت خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بدعم من المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

وتراجع صافي أرباح "ميدغلف" قبل الزكاة والضريبة أيضاً في النصف الأول بـ49% إلى 17.9 مليون ريال، مقارنة مع 35.2 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2020.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول على أساس سنوي، إلى تقلص صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 34.4% نتيجة ارتفاع المطالبات المتكبدة بنسبة 30.8%، بحسب بيان الشركة.

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