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مجلس إدارة "كيمانول" يوصي بزيادة رأس المال بـ550 مليون ريال

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سوق السعودية

مجلس إدارة "كيمانول" يوصي بزيادة رأس المال بـ550 مليون ريال

لتمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" أن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاثنين، التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بقيمة 550,491,370 ريال.

تهدف "كيمانول" بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية، وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية، وفق ما أوضحته في بيان على موقع السوق السعودية "تداول".

وقال البيان إن الشركة تسلمت موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة طاقته الإنتاجية بحوالي 100,000 طن، والتي ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركة ورفع العوائد المالية.

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كما أن هذه التوسعة ستؤدي إلى البدء بمشاريع الشركة المستقبلية التي تم الإعلان عنها في تاريخ 02 مارس 2020، لمواءمة النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030. وتسعى الشركة إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وفق البيان.

سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتخضع الزيادة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقد تم تعيين شركة وساطة كابيتال (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.

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