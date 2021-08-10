نتائج قوية لـ"أدنوك للتوزيع".. 1.15 مليار درهم صافي أرباح النصف الأول

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا بقيمة 1.53 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، ليبلغ صافي الأرباح 1.15 مليار درهم.

وبلغت الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، 712 مليون درهم، ليبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثاني 521 مليون درهم، وفقا للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2021 التي أعلنت عنها الشركة اليوم الثلاثاء.

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جاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وبتحسن هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من 2021.

كما شهدت الشركة انتعاشاً تدريجياً في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد - 19 "، ما يُعد مؤشراً على تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم التي شملت جميع مناطق دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي إلى جانب استراتيجية التسويق الاستباقي التي طبقتها في قطاع أعمال الشركات.

خفض النفقات

في الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي تنفذها أدنوك للتوزيع، أكدت الشركة التزامها باستمرار العمل على خفض النفقات التشغيلية وتعزيز تنافسيتها في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات. وخلال النصف الأول من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "تأتي النتائج القوية التي سجلتها الشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 لتعزز مسيرة نمو الشركة ومكانتها الراسخة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، كما تؤكد على التزامنا بتحقيق استراتيجيتنا الطموحة للنمو الذكي. وسنعمل خلال المرحلة التالية على تعزيز عائدات المساهمين على المدى الطويل. كما أن هذه النتائج تعكس حرصنا على تنفيذ استراتيجيتنا ومواصلة تنفيذ جميع أهداف الشركة في مبيعات الوقود وغير الوقود، إضافة إلى خفض التكلفة. كما واصلنا تنفيذ استثمارات رأسمالية مدروسة وتقليل النفقات في وقت عملنا على توسعة شبكة محطاتنا، وتوفير أعلى مستويات السلامة والجودة، وتعزيز تجربة تسوق العملاء".

توزيعات الأرباح

أكدت أدنوك للتوزيع على مواصلة سياستها لتوزيع الأرباح لعام 2021 بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع أن توزع الشركة أرباح النصف الأول من عام 2021 بواقع "10.285 فلس للسهم" في أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022 "مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة"، وهو ما سيمنح للمساهمين عوائد مجزية واضحة حتى أبريل 2023.

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي للشركة حتى نهاية عام 2020، والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية. وعلى الرغم من ظروف السوق الحالية، تظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستقرة لمساهميها.

وكانت شركة "أدنوك" قد أعلنت في مايو 2021 عن إتمام عملية طرح خاص لعدد 375 مليون سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع"، وهو ما يمثل تقريباً نسبة 3% من رأس مال الشركة المسجل. كما طرحت أيضاً ما قيمته حوالي 1.195 مليار دولار من السندات غير المضمونة "سندات قابلة للاستبدال بأسهم"، حيث يمكن استبدالها بالأسهم الحالية لأدنوك للتوزيع وفقاً لشروط خاصة.

وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع"، وهي مستحقة الدفع في 2024. وبعد الانتهاء من الصفقة، ستحتفظ شركة "أدنوك" بما لا يقل عن 70% من حصتها الاستراتيجية في الشركة، حيث ترى أن أدنوك للتوزيع زاخرة بإمكانيات النمو الكبيرة.