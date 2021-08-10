"أبومعطي" تتحول للربحية بـ1.9 مليون ريال بالربع الأول

تحولت شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات "أبومعطي" إلى تحقيق أرباح نحو 1.91 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقارنة بخسائر نحو 1.8 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وارتفعت أرباح "أبومعطي" بنسبة 130.12% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 30 يونيو 2021، مقارنة بصافي ربح 0.83 مليون ريال في الربع السابق من السنة المالية الماضية.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من السنة المالية الحالية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 25.50% نتيجة لعودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى الارتفاع في بند إيرادات التأجير وانخفاض المصاريف التشغيلية والتمويلية خلال الربع الأول من السنة المالية للشركة مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة.

كانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 61.6% في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2021، لتسجل 5.3 مليون ريال، مقابل 13.87 مليون ريال أرباح السنة المالية السابقة.