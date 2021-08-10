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"أسمنت السعودية" ترفع أرباحها الفصلية 14% إلى 86.4 مليون ريال

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الأسمنت السعودية
منتجات "أسمنت السعودية"
سوق السعودية

"أسمنت السعودية" ترفع أرباحها الفصلية 14% إلى 86.4 مليون ريال

بعد ارتفاع المبيعات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأسمنت السعودية عن نتائجها الفصلية بتسجيل زيادة في أرباح الربع الثاني بـ14% إلى 86.4 مليون ريال، مقارنة مع 75.7 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

لكن أرباح النصف الأول من العام لشركة "أسمنت السعودية" تراجعت بـ8% إلى 205.8 مليون ريال، مقارنة مع 224.2 مليون ريال في نصف السنة الأول من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وفق بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

أما الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، فيعزى إلى تراجع متوسط سعر البيع وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات وحصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض مصاريف التمويل.

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