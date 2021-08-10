"الاتحاد للطيران" تقلص خسائرها نصف السنوية إلى 400 مليون دولار

قالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها قلصت خسائرها التشغيلية الأساسية بواقع النصف خلال ستة أشهر الأولى من العام إلى 400 مليون دولار، بدعم من خفض القدرة الاستيعابية والتكاليف.

وأشارت شركة الطيران الإماراتية، في بيان، إلى أنها خفضت التكاليف التشغيلية 27% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، والتي شملت تقليص الأسطول العامل للشركة مع وقف تحليق العديد من الطائرات.

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نقلت الاتحاد للطيران مليون مسافر بمتوسط إشغال للمقاعد عند 24.9% خلال الفترة، انخفاضاً من 3.5 مليون مسافر ونسبة إشغال للمقاعد بواقع 71% في النصف الأول من 2020.