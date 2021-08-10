"ريلاينس" الهندية تستثمر 144 مليون دولار في شركة تخزين طاقة أميركية

قالت الشركة الهندية العملاقة، ريلاينس إندستريز، اليوم الثلاثاء، إنها ستستثمر 144 مليون دولار في شركة أمبري الأميركية لتخزين الطاقة، بجانب الملياردير بيل جيتس وشركة إدارة الاستثمار بولسون اند كو وآخرين.

يأتي الاستثمار بعد أشهر من كشف ريلاينس عن خطة للطاقة الخضراء بقيمة 10 مليارات دولار في مسعاها لأن تصبح شركة بلا انبعاثات كربونية بحلول 2035، مع خطط لبناء ‭‭‭'‬‬‬مصانع عملاقة‭‭‭'‬‬‬ في ‭‭‬‬‬جامناجار بولاية جوجارات الواقعة غرب الهند لإنتاج خلايا ووحدات شمسية، وبطاريات لتخزين الطاقة، وخلايا وقود وهيدروجين أخضر.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان إن ريلاينس، عبر وحدتها المملوكة لها بالكامل ريلاينس نيو إنرجي سولار، ستشتري 42.3 مليون سهم من الأسهم الممتازة في أمبري مقابل 50 مليون دولار.

وأضافت أن ريلاينس نيو إنرجي تجري أيضا محادثات مع امبري لإقامة منشأة كبيرة لتصنيع البطاريات في الهند.

وقالت الشركة التي يقودها أكثر الرجال ثراء في آسيا موكيش أمباني، إن أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بأمبري، والمصممة لتدوم بين أربع ساعات و24 ساعة "ستخترق الحواجز الخاصة بالتكلفة وأمد التشغيل والأمان المرتبطة ببطاريات الليثيوم ايون المستخدمة في تطبيقات التخزين الثابتة للطاقة...".

وقالت أمبري في بيان منفصل إنها ستستخدم التمويل في تصميم وبناء منشآت تصنيع مرتفعة الإنتاج في الولايات المتحدة وعالميا ستورد أنظمة بطاريات طويلة الأجل لتلبية الطلب المتنامي من أسواق تخزين الطاقة وعملاء الطاقة الصناعية الكبار، مثل مراكز البيانات.

وسيضع دخول ريلاينس في نشاط الطاقة المتجددة في الهند الشركة في منافسة مع شركات مثل اداني جرين إنرجي وريو نيو باور المدعومة من غولدمان ساكس.