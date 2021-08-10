MBC للحلول الإعلانية وكيلًا حصريًا للإعلانات على قنوات SSC

أعلنت شركة MBC للحلول الإعلانية (MMS) أنها ستكون الوكيل الإعلاني الحصري للنقل التلفزيوني والرقمي لقنوات (SSC) بعد توقيع اتفاقية مع الشركة الرياضية السعودية الناقلة لجميع المنافسات الرياضية السعودية لموسم 2021- 2022.

تشمل الاتفاقية جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة إضافة إلى البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ومسابقات دوري أبطال آسيا.

مادة اعلانية

جاءت الاتفاقية المبرمة للاستفادة مما تتمتع به شركة (MMS) من استراتيجيات ريادية في التسويق الرقمي والإعلاني والتي ستفتح آفاقا جديدة للشركات المحلية والإقليمية في خدمات السوق الإعلانية وتقديم ميزات حصرية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة (MMS) محمد بن عبدالإله الخريجي، أن الاتفاقية المبرمة مع الشركة الرياضية السعودية ستقدم صناعة رقمية رائدة وحلولا إعلانية حديثة تمكن الشركات من الاستفادة من الميز والفرص الفريدة والكامنة في المنافسات الرياضية للوصول إلى عملائها بما يواكب تطلعاتها عبر الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في تطورات صناعة السوق الإعلاني بالإضافة إلى فتح مسارات وحلول رقمية مبتكرة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لـ(MMS) الأستاذ أحمد بن عطاف الصحاف: "يسعدنا أن تكون (MMS) جزءاً من التاريخ الرياضي الحافل للمملكة عبر الشراكة الاستراتيجية مع شبكة قنوات SSC، وما تملكه من محتوى رياضي غني ومتنوع وحصري محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكبر هامش انتشار إعلاني لتلك العلامات التجارية داخل المملكة وخارجها".

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة السعودية الرياضية بالاتفاقية المبرمة مع شركة (MMS) في مجال الإعلانات الرقمية، إن مثل هذه الاتفاقيات ستفتح مزيدًا من الفرص الاستثنائية أمام الشركات الإعلامية وستسهم في تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية القادمة.

الجدير بالذكر أن شركة (MMS) هي الشريك الحصري لبيع المساحات الإعلانية على شبكة العربية الإخبارية، و ستبدأ الشركة باستقبال طلبات الإعلانات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني sales@mms.net.