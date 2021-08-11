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أرباح "التعاونية" تتراجع 21% إلى 166 مليون ريال في الربع الثاني

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التعاونية للتأمين مناسبة
الشركة التعاونية للتأمين
سوق السعودية

أرباح "التعاونية" تتراجع 21% إلى 166 مليون ريال في الربع الثاني

بسبب انخفاض صافي دخل الاكتتاب

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، تراجع صافي أرباحها قبل الزكاة بنسبة 21.02% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 165.94 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة 210.12 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح "التعاونية" في الربع الثاني من 2021، بنسبة 105.34% مقارنة بصافي ربح نحو 80.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "التعاونية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 82.987 مليون ريال، وقابل هذا الانخفاض ارتفاع إيجابي في مجموع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين بمبلغ 43.865 مليون ريال.

وانخفض صافي أرباح "التعاونية" بنسبة 16.4% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 246.75 مليون ريال، مقابل 295.17 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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