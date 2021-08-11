أرباح "تكافل الراجحي" تنخفض 52% إلى 45.7 مليون ريال بالربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، قبل الزكاة، بنسبة 52.27%، في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 45.68 مليون ريال، مقارنة بنحو 95.71 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وانخفض صافي أرباح "تكافل الراجحي" بنسبة 33.3% في الربع الثاني من 2021، مقابل صافي ربح نحو 68.51 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "تكافل الراجحي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بصفة أساسية لارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 43.227 مليون ريال وبنسبة 11.37% وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 20.352 مليون ريال وبنسبة 74.85%، والزيادة في تكلفة المطالبات المتحملة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين قابله انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 6.710 مليون ريال بنسبة 9.70%.

وانخفض صافي أرباح "تكافل الراجحي"، قبل الزكاة، بنسبة 13.5% في النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 114.18 مليون ريال، مقابل 132.03 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.