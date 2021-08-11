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أرباح "جازادكو" تقفز 1088% في الربع الثاني إلى 7.8 مليون ريال

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جازادكو
شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"
سوق السعودية

أرباح "جازادكو" تقفز 1088% في الربع الثاني إلى 7.8 مليون ريال

بسبب نمو المبيعات بنسبة 3.84%

دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1087.8% في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7.85 مليون ريال، مقارنة بنحو 661 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 275.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 2.09 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "جازادكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 3.84%، وارتفعت مبيعات القطاعين الزراعي والاستزراع المائي بنسبة 5.4%، مدعوماً بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه.

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وأشارت إلى ارتفاع إيرادات القطاع العقاري بنسبة 8.5% بسبب ارتفاع نسبة الإشغال.

وارتفع صافي أرباح "جازادكو" بعد الزكاة والضريبة، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 739.7% ليصل إلى 9.95 مليون ريال، مقابل 1.18 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من 2021 بلغت 48.16 مليون ريال، تعادل نسبة 9.63% من رأسمالها البالغ 500 مليون ريال.

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