ارتفاع أرباح "شعاع كابيتال" الفصلية لـ 29 مليون درهم

أعلنت شركة "شعاع كابيتال" تحقيق صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 29 مليون درهم بزيادة 17% على أساس ربع سنوي.

وبحسب بيان صحافي للشركة الأربعاء، فقد سجل صافي أرباح المجموعة للنصف الأول 2021 أعلى مستوياته خلال العقد الأخير بنمو كبير حيث وصل إلى 54 مليون درهم، مقارنة بـ 5 ملايين درهم خلال النصف الأول 2020.

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وصلت إيرادات الشركة إلى 140 مليون درهم للربع الثاني 2021 بزيادة 37% على أساس ربع سنوي، وإلى 242 مليون درهم للنصف الأول 2021 بزيادة 10% على أساس سنوي؛ فيما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 58% بما يتجاوز المعدل المستهدف.

وحافظت المجموعة على قوة توليد الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك، والتي بلغت 79 مليون درهم للربع الثاني، بزيادة 5% على أساس ربع سنوي.

وسجل نمو الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للنصف الأول مستوى قوياً على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 23% إلى 153 مليون درهم.