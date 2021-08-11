ارتفاع أسعار المنتجات يصعد بأرباح "المتقدمة" 71% في الربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تقارب 71% إلى 265 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ155 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة النتائج الأولية التي صدرت في وقت سابق من يوليو الماضي.

كما زاد صافي أرباح الشركة لنصف السنة الأول بـ68% محققاً 436 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ259 مليون ريال في النصف الأول 2020.

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وعزت الشركة ارتفع صافي الربح في الربع الثاني بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 72%، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 19 مليون ريال.

وأوضحت "المتقدمة" في بيان على السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن صافي الربح ارتفع على الرغم من انخفاض كمية المبيعات بنسبة 14% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021 (20 يوم في شهر مارس و 10 أيام في شهر أبريل)، إلى جانب ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 102% و61% على التوالي، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 51%.