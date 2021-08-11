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الخضري: المحكمة تقرر إنهاء إجراء التنظيم المالي وتصفية الشركة

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الخضري
سوق السعودية

الخضري: المحكمة تقرر إنهاء إجراء التنظيم المالي وتصفية الشركة

قالت إن لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري استلامها قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وافتتاح إجراء التصفية.

وقالت "الخضري" إنه تم تعيين بدر حاتم التميمي مصفي للشركة وذلك نظراً لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 25/12/1442ه الموافق 4/8/2021م.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" قالت "الخضري"، حيث إن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على أنه : "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار.

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وسيتم افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

وذكرت أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة خلال مهلة 14 يوم تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وقالت "الخضري" إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

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