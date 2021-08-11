"السعودي الألماني" تعلن علامتها التجارية الجديدة في "تداول"

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية"، عن إطلاق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول على موقع السوق المالية السعودية.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن إطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والفروع التابعة لها لتتوافق مع استراتيجية الشركة والتي تسعى من خلالها إلى مواكبة ريادتها في قطاع الرعاية الصحية.

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وستساهم السمة الجديدة في تعزيز إبراز مكانة المجموعة كشبكة رائدة في توفير خدمات وحلول الرعاية الصحية المتكاملة وفق اعلى المعايير العالمية وتعتبر علامتها التجارية كأحد العلامات التجارية المميزة على مستوى الشرق الأوسط.

وحسب البيان، سيتم تغيير اسم التداول للشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من (المستشفى السعودي الألماني) إلى (السعودي الألماني الصحية).

وكانت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، كشفت تراجع صافي أرباحها بنسبة 42.9% في الربع الأول من 2021، لتسجل نحو 12.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 21.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المستشفى السعودي الألماني"، بنسبة 57.6% في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بصافي ربح 28.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020 إلى عاملين هما انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين، وارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.