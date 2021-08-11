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انخفاض أرباح أسمنت الجنوب الفصلية 30% لـ95 مليون ريال

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شركة أسمنت الجنوب
سوق السعودية

انخفاض أرباح أسمنت الجنوب الفصلية 30% لـ95 مليون ريال

خلال النصف الأول من 2021 تراجعت الأرباح 15% إلى 270 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية الفصلية 29.6%، في الربع الثاني من 2021، إلى 95 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال، في الفترة المقابلة العام الماضي، ومقابل 175 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 45.7%.

وانخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 28%، إلى 98 مليون ريال، مقابل 137 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح أسمنت الجنوب 15%، إلى 270 مليون ريال، مقابل 318 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض ايرادات المبيعات بنسبة 17.99٪ وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 17.25٪.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 44.41٪.

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