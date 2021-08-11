انخفاض أرباح أسمنت الجنوب الفصلية 30% لـ95 مليون ريال

تراجعت أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية الفصلية 29.6%، في الربع الثاني من 2021، إلى 95 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال، في الفترة المقابلة العام الماضي، ومقابل 175 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 45.7%.

وانخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 28%، إلى 98 مليون ريال، مقابل 137 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

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وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح أسمنت الجنوب 15%، إلى 270 مليون ريال، مقابل 318 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض ايرادات المبيعات بنسبة 17.99٪ وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 17.25٪.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 44.41٪.