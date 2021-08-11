مجموعة ABC للعربية: سنمول استحواذنا على "بلوم مصر" ذاتياً

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية ABC البحرينية، صائل الوعري، في مقابلة مع "العربية" أهمية انتهاء المجموعة من الاستحواذ على بنك بلوم مصر في صفقة قيمتها 425 مليون دولار.

وبين الوعري أن خطة التوسع تستهدف 67 فرعاً في مصر، لتعزيز تواجد المجموعة الذي يمتد إلى 20 عاما ماضية، موضحا أن تمويل صفقة الاستحواذ، سيكون من صفقات وأرباح مجموعة بنك ABC دون اللجوء إلى الديون.

مادة اعلانية

ووصف خطوة الاستحواذ بأنها تضاعف حصة مجموعة بنك ABC السوقية 3 مرات لتكوّن ربحية جيدة، وعائداً يزيد على 30% من ربحية المجموعة.

كما وصف إنجاز الصفقة بأنه، "يوم تاريخي للمؤسسة العربية المصرفية، ومحطة رئيسية لنا فقد كنا نبحث عن صفقة كهذه، وكانت هذه الصفقة في سوق مهم، وستكون بين أهم استراتيجيات البنك للسنوات الأربع المقبلة".

وكشف أن المرحلة المقبلة ستكون العمل على تنفيذ الاندماج متوقعا أن تستغرق تلك المرحلة بين 6 إلى 12 شهرا بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وأكد أن البنكين سيعملان بطريقة منفصلة حتى حدوث الاندماج المتوقع بعد فترة 12 شهرا.

يذكر أن المؤسسة العربية المصرفية ABC وسعّت تواجدها في السوق المصرية عبر إغلاق صفقة الاستحواذ على بلوم بنك مصر.

وبحسب بنك ABC فإن الاستحواذ سيضاعف بثلاث مرات، الحصة السوقية للمجموعة البحرينية في مصر.

ويعتزم البنك البحريني مضاعفة فروعه في السوق المصرية بعد هذه الصفقة وقيمتها 425 مليون دولار، مع العلم أن البنك أعلن نتائجه أمس وقد أظهرت تسجيل أرباح بـ 55 مليون دولار في النصف الأول من العام.