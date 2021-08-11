نمو أرباح الدار العقارية في الربع الثاني 8% لـ520 مليون درهم

ارتفعت أرباح "الدار العقارية" في الربع الثاني 8%، إلى 520.1 مليون درهم مقابل 483.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام 2021، حققت الشركة أرباحا بلغت 1.06 مليار درهم بنمو 35% على أساس سنوي.

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وأعلنت "الدار" ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني 9% على أساس سنوي إلى 2.19 مليار درهم، وهو ما يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إيرادات المشاريع التطويرية وارتفاع دخل أعمال إدارة المشاريع القائمة على الرسوم.

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني مبيعات قياسية خلال ربع واحد بقيمة 2.35 مليار درهم، مما رفع إجمالي المبيعات خلال النصف الأول إلى 3.4 مليار درهم، مؤكدة بذلك نجاح المشاريع التطويرية الجديدة، والتي ستوفر الدخل للشركة طوال مدة إنجاز المشروع، في تحقيق مبيعات سريعة، حيث تضمنت 669 فيلا عبر مشروعي "نويا لوما" و"نويا فيفا".

وأوضحت أن مبيعات المشاريع التطويرية ساهمت خلال هذه الفترة في زيادة الإيرادات التراكمية بنسبة 28% على أساس ربعي لتصل إلى 4.25 مليار درهم.

وبينت الشركة أن المقيمين من غير الإماراتيين والمستثمرين الأجانب يشكلون نسبة 42% من إجمالي المشترين، فيما ارتفعت التحصيلات النقدية بمقدار 36% على أساس سنوي إلى 1.06 مليار درهم.