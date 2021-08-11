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265 مليون درهم أرباح "الواحة كابيتال" نصف السنوية

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265 مليون درهم أرباح "الواحة كابيتال" نصف السنوية

مدفوعة بإيرادات وحدتها المتخصصة بإدارة صناديق الأسواق المالية

أبوظبي - وام

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حققت شركة "الواحة كابيتال" أرباحا صافية بلغت 265 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل صافي أرباحها للربع الثاني إلى 154 مليون درهم، مدفوعة بإيرادات وحدتها المتخصصة بإدارة صناديق الأسواق المالية.

وساهمت وحدة الأسواق العامة التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، بتوفير عائدات إيجابية على استثمارات "الواحة كابيتال"، فضلاً عن دخل الرسوم من المستثمرين من الأطراف الثالثة، حيث بلغ صافي دخل هذه الوحدة 320 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما بلغ صافي دخل وحدة الاستثمارات الخاصة من محفظة أصولها العالمية 34 مليون درهم للفترة نفسها، وتتوزع هذه الأصول على قطاعات الرعاية الصحية، والعقارات الصناعية، والطاقة، والسفر، والأسهم الأميركية.

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وواصلت صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة أداءها المتفوق على مستوى القطاع بالرغم من تقلّب الأسواق ودورات الأعمال العالمية. ووصلت قيمة الأصول التي تديرها وحدة الأسواق العامة خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى مليار دولار، وصنفتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" بين أفضل 30 وحدة لإدارة الاستثمارات في المنطقة.

وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 6,7% في النصف الأول من عام 2021، بما ساهم بعوائد تراكمية للصندوق إلى 172,5% منذ إطلاقه في عام 2012، وهو ما يُعادل عائداً سنوياً بنسبة 11.1%. و بلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة محددة "12 شهراً وصولاً إلى نهاية شهر يونيو 2021" 16.9%.

وسجل "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عائداً إجمالياً بنسبة 14,9% في النصف الأول، محققاً عائداً تراكمياً بنسبة 192.2% منذ إطلاقه في عام 2014، وهو ما يُعادل عائداً سنوياً بنسبة 15.4%. وقد بلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة محددة "12 شهراً وصولاً إلى نهاية شهر يونيو 2021" 35.1%.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، والذي يستثمر في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم، فحقق عائداً إجمالياً بنسبة 5,0% في النصف الأول لتصل عوائده الاستثمارية إلى 9,6% منذ إطلاقه.

قال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال إن "الأداء المالي الإيجابي للشركة خلال النصف الأول من العام وميزانيتها العمومية القوية وفرا أسساً متينة مكنتها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو. ويتبنى فريق الإدارة التنفيذية، والذي يحظى بالدعم الكامل من مجلس الإدارة، نهجاً راسخا لتنفيذ استراتيجية تُعنى بتطوير عمق ونطاق أعمال الشركة في إدارة الصناديق والاستثمارات الخاصة. ويبقى هدفنا واضحاً في مواصلة خلق القيمة للمساهمين ضمن إطار حوكمة عالميّ المستوى".

من جانبه، قال أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال، إن النتائج المالية القوية للنصف الأول من العام الجاري أثبتت مدى قدرة "الواحة كابيتال" على تقديم أداء مالي مستقر ومستدام على امتداد دورات السوق والأعمال.

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