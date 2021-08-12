أرباح "الخريف" الفصلية تتراجع 17% إلى 21.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الخميس عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 17%.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن صافي الأرباح بلغ 21.7 مليون ريال، مقابل 26.173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% إلى 134.9 مليون ريال، مقابل 118 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الثاني للمرة الأولى بمبلغ 2.09 مليون ريال، حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة. بالإضافة الى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

وخلال النصف الأول، تراجعت الأرباح بنسبة 15.6% إلى 48.64 مليون ريال، مقابل 57.7 مليون ريال، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.8% إلى 267.9 مليون ريال.

وعزت الشركة ذلك إلى احتساب تكلفة الزكاة للمرة الأولى بمبلغ 5.16 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم.

وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة، بالإضافة الى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.