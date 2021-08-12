.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "الخريف" الفصلية تتراجع 17% إلى 21.7 مليون ريال

  • الخط
الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

أرباح "الخريف" الفصلية تتراجع 17% إلى 21.7 مليون ريال

مقابل 26.173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم الخميس عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 17%.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن صافي الأرباح بلغ 21.7 مليون ريال، مقابل 26.173 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14% إلى 134.9 مليون ريال، مقابل 118 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى؟.. انتشار متحور دلتا يثير المخاوف قصص اقتصادية فيروس كورونا هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى؟.. انتشار متحور دلتا يثير المخاوف

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الثاني للمرة الأولى بمبلغ 2.09 مليون ريال، حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة. بالإضافة الى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

وخلال النصف الأول، تراجعت الأرباح بنسبة 15.6% إلى 48.64 مليون ريال، مقابل 57.7 مليون ريال، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 6.8% إلى 267.9 مليون ريال.

وعزت الشركة ذلك إلى احتساب تكلفة الزكاة للمرة الأولى بمبلغ 5.16 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم.

وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة، بالإضافة الى ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هاجر نعمان.. صوت يمني يؤمن بأن الحروب يمكن صدّها بالغناء هاجر نعمان.. صوت يمني يؤمن بأن الحروب يمكن صدّها بالغناء
إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعوا لها إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعوا لها
الأكثر قراءة
فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة
طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر طفلة بامبرز جديدة.. شاب يهتك عرض رضيعة في مصر
انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة! انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!
السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية
سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه سعودي يقتل زوجته ويصيب طفله.. والشرطة تقبض عليه
طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية! طبيب خدم البشرية.. وعند وفاته كانت المفاجأة المدوية!
قبل أن تذهب
كيف أجهضت الميليشيات التابعة لإيران حلم التغيير في العراق؟
كيف أجهضت الميليشيات التابعة لإيران حلم التغيير في العراق؟
اكتشف المزيد