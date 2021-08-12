أرباح اليمامة للحديد الفصلية تقفز 70 مرة إلى 65 مليون ريال

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من السنة المالية للشركة، محققة قفزة في الأرباح بنحو 70 مرة إلى 65.056 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها الفصلية بلغ 65.059 مليون ريال، مقابل 932 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 2.7% إلى 405.5 مليون ريال مقارنة بـ 394.987 مليون ريال.

وعزت الشركة السبب وراء ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 54.81%، وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة مبيعات القطاع التي بلغت 17.43 % والمدعومة بتكلفة الخامات، وذلك على الرغم من إنخفاض الكميات المباعة للقطاع بنسبة 33% والتي أدت إلى إنخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 1.44 مليون ريال وبنسبة 15.51 % نتيجة إنخفاض مصاريف الشحن.

وقالت أيضا إن الأعباء التمويلية انخفضت بمبلغ 2.15 مليون ريال وبنسبة 40.71% نتيجة إنخفاض أرصدة القروض ونسب الفوائد.

وخلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو، نمت أرباح الشركة بـ 560.2% إلى 167.7 مليون ريال.

يأتي ذلك رغم تراجع الإيرادات خلال تلك الفترة بـ 7% إلى 1.293 مليار ريال.