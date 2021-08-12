أرباح سيسكو الفصلية تتراجع 60% إلى 22.5 مليون ريال

إعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 60%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن أرباحها بلغت 22.5 مليون ريال، مقابل 56.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال لمرة واحدة خلال الربع الثاني من العام 2020.

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وارتفعت الإيرادات بـ 17% إلى 252.1 مليون ريال، مقابل 215.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، تراجع صافي الربح بنسبة 34% إلى 54.7 مليون ريال، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 33.3% إلى 510.4 مليون ريال.

وأعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بواقع 0.40 ريال لكل سهم عن نتائج النصف الأول من العام 2021، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة.

ويبلغ إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 32.64 مليون ريال، وسيتم توزيعه على 81.6 مليون سهم.