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أرباح مجموعة جي إف إتش في الربع الثاني تقفز 110% لـ21 مليون دولار

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جي إف إتش
جي إف إتش
اقتصاد البحرين

أرباح مجموعة جي إف إتش في الربع الثاني تقفز 110% لـ21 مليون دولار

بلغت قيمة الأرباح 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول من2021

دبي - العربية.نت

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سجلت مجموعة جي إف إتش المالية ربحا صافيا بقيمة 20.92 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام بارتفاع بنسبة 109.8%، مقارنة بـ 9.97 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثاني 0.68 سنتا مقارنة بما مقداره 0.30 سنتا خلال الربع الثاني من عام 2020، فيما بلغت قيمة مجموع الإيرادات خلال الربع الثاني 2021 نحو 90.62 مليون دولار، مقارنة مع 77.07 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020، بارتفاع بنسبة 17.6%.

وشملت المساهمات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2021 الدخل المحقق من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار والاكتتاب، الدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة، بالإضافة إلى مساهمات أكبر من حصتها المتزايدة التي استحوذت عليها خلال الربع، في المصرف الخليجي التجاري، الذي يمثل شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ما مقداره 65.82 مليون دولار مقارنة بـ 63.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع بنسبة 3.7%.

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وبلغت قيمة الربح الصافي 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع 15.05 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، بارتفاع 146.1%.

وأرجعت نمو أرباح النصف الأول من 2021، إلى زيادة أنشطة الخزينة والأداء القوي لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

بلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين 0.94 مليار دولار، كما في 30 يونيو 2020 بارتفاع بنسبة 2.4% من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020. وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.06 مليار دولار أميركي كما في 30 يونيو 2021 مقارنة بما مقداره 6.59 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 7.1%.

وقالت المجموعة إن قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة بلغت 136.87 مليون دولار بارتفاع بنسبة 8.5% من 126.14 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020.

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