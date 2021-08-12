أسمنت الجنوب للعربية: أرباح النصف الثاني ستعوض تراجعات النصف الأول 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية عقيل كدسه، إن الربع الثاني من كل عام دائما ما يكون نتائجه هو الأسوأ بين باقي الأرباع الأخرى.

وتراجعت أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية الفصلية 29.6%، في الربع الثاني من 2021، إلى 95 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال، في الفترة المقابلة العام الماضي، ومقابل 175 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 45.7%.

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وانخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 28%، إلى 98 مليون ريال، مقابل 137 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020.

وأضاف كدسه في حديثه للعربية أن انخفاض أرباح الربع الثاني يرجع إلى انخفاض المبيعات التي تأثرت بانخفاض الأسعار. وأوضح أن تراجع الإيرادات الأخرى أثر بنسبة طفيفة جدا على الإيرادات.

وعزى أيضا تراجع الأرباح إلى الإجراءات المتخذة من قبل أغلب دول العالم بخصوص كورونا، وعدم عودة بعض العمالة من إجازاتها، بالإضافة إلى الارتفاع في بعض المواد المرتبطة باستخدامات الاسمنت الإنشائية، مثل الحديد.

وأوضح أن الارتفاعات في أسعار المواد المستوردة من خارج المملكة، قد يكون لها تأثير في المستقبل على تكلفة الإنتاج، لكن لم يكن لها تأثير مباشر في انخفاض المبيعات بالربع الثاني.

وذكر أن الربع الثالث والربع الرابع، تكون نتائجهما أفضل، وغالبا ما يتم خلالهما تعويض انخفاض الأرباح المحقق في النصف الأول.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح أسمنت الجنوب 15%، إلى 270 مليون ريال، مقابل 318 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات بنسبة 17.99% وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 17.25%.