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تراجع أرباح "بوبا للتأمين" في الربع الثاني 24% لـ22 مليون ريال

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شركة بوبا العربية
بوبا العربية للتأمين
سوق السعودية

تراجع أرباح "بوبا للتأمين" في الربع الثاني 24% لـ22 مليون ريال

خلال النصف الأول من 2021 تراجعت أرباحها 10.5% إلى 509 ملايين ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 24.3% إلى 22 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 29 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وانخفضت الأرباح 7%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 23.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح "بوبا" 10.5% إلى 509 ملايين ريال، مقابل 569 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل في الربع الثاني على أساس سنوي إلى عدة أسباب من بينها انخفاض في صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 159.220 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 26.1%. كان هذا مدفوعًا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 249.864 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع 13.9%، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

كما تأثر سلباً صافي نتائج الاكتتاب من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 127.473 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 4.7%. قابلت تلك التغيرات انخفاض في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 218.117 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض 76.4٪، كما أن احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم قيده في العام السابق تطلب شطب تكاليف اقتناء مؤجلة محددة، حيث تم الاعتراف باحتياطيات لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وللحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها من نظام التأمين الصحي التعاوني.

وتأثرت الأرباح بارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 8.661 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع 5.6%.

وذكرت الشركة أنه قابل هذا بعض التغيرات الإيجابية من بينها انخفاض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 16.707 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض 64.1%.

كما ارتفعت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 25.805 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع 44.5%.

وانخفضت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين انخفضت لتصل إلى 30.414 ألف ريال في الربع الحالي، مقارنة بـ 46.337 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 326.499 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع 14.6%.

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