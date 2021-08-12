خسائر طيران الجزيرة الكويتية تتفاقم بـ 66% في الربع الثاني إلى 6.5 مليون دينار

تفاقمت خسائر طيران الجزيرة بنحو 66% لتصل إلى 6.5 مليون دينار، كما تفاقمت خسائر النصف الأول بنحو 18% لتصل إلى 11.7 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أرباحها الفصلية يعود إلى انخفاض إيراداتها التشغيلية نتيجة تأثير جائحة كورونا إلى 15.5 مليون دينار.

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يشار إلى أن بورصة الكويت أوقفت التداول على أسهم شركة طيران الجزيرة بناء على إفصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 93%، إلا أن الشركة قالت إنها رفعت رأسمالها بـ 10 ملايين دينار وبالتالي ستستخدم علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة لتتراجع وتصبح أقل من 75% من رأس المال.