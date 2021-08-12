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خسائر طيران الجزيرة الكويتية تتفاقم بـ 66% في الربع الثاني إلى 6.5 مليون دينار

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طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
بورصة الكويت

خسائر طيران الجزيرة الكويتية تتفاقم بـ 66% في الربع الثاني إلى 6.5 مليون دينار

رفعت رأسمالها بـ 10 ملايين دينار

دبي - العربية.نت

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تفاقمت خسائر طيران الجزيرة بنحو 66% لتصل إلى 6.5 مليون دينار، كما تفاقمت خسائر النصف الأول بنحو 18% لتصل إلى 11.7 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أرباحها الفصلية يعود إلى انخفاض إيراداتها التشغيلية نتيجة تأثير جائحة كورونا إلى 15.5 مليون دينار.

يشار إلى أن بورصة الكويت أوقفت التداول على أسهم شركة طيران الجزيرة بناء على إفصاح الشركة الذي يفيد ببلوغ نسبة خسائر الشركة المتراكمة 93%، إلا أن الشركة قالت إنها رفعت رأسمالها بـ 10 ملايين دينار وبالتالي ستستخدم علاوة الإصدار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة لتتراجع وتصبح أقل من 75% من رأس المال.

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