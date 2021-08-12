نمو أرباح "المواساة" الفصلية 22% إلى 141 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية لشركة المواساة للخدمات الطبية 22% إلى 141 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 115.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن الأرباح انخفضت 4%، مقابل تلك التي حققتها الشركة في الربع السابق والتي كانت 147 مليون ريال.

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وارتفعت أرباح "المواساة" في النصف الأول من 2021، بنسبة 29% إلى 288.5 مليون ريال، مقابل 223.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها الفصلية يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12% نتيجة استمرار تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

كما استمر زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة، وانخفضت بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة.