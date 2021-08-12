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"الحمادي" تربح 40.3 مليون ريال بالربع الثاني بزيادة 3%

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الحمادي للتنمية والاستثمار
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"
سوق السعودية

"الحمادي" تربح 40.3 مليون ريال بالربع الثاني بزيادة 3%

75.8 مليون ريال أرباحها في النصف الأول

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 3.07% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 40.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 39.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "الحمادي"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 13.39% في الربع الثاني من 2021، لتسجل 35.54 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية وذلك نتيجة تعافي نشاط العيادات الخارجية ووصولها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وكذلك ارتفاع إيرادات قطاع المنتجات الصيدلانية.

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وأشارت "الحمادي"، كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أرصدة القروض وانخفاض تكلفة الإقراض، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة للربع الثاني من العام الجاري، نتيجة انخفاض وعاء الزكاة.

وارتفع صافي أرباح "الحمادي" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 18.4% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 75.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 64.05 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

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