"السعودية للتموين" تقلص خسائرها في الربع الثاني إلى 17.4 مليون ريال

قلصت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائرها الفصلية 88% إلى 17.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 143.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

كما تراجعت الخسائر 42%، مقارنة مع تلك التي تكبدتها الشركة في الربع السابق والتي كانت 30 مليون ريال.

مادة اعلانية

وقالت "التموين" إنها حققت 53.8 مليون ريال أرباحا تشغيلية في الربع الثاني، مقابل خسائر 40.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2021، تكبدت الشركة 47.5 مليون ريال، مقابل خسائر 128 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض في قيمة الخسائر 63%.

وقالت "التموين" السعودية، إن انخفاض إجمالي الخسارة الشاملة للربع الثاني يعود إلى التعافي من آثار جائحة كوفيد 19 نتيجةً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس خاصةً عودة الرحلات التجارية الدولية خلال هذه الفترة.

وذكرت أن عودة الرحلات أدى إلى التأثير الإيجابي المباشر على عمليات الشركة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 127.321% أو 257.1 مليون ريال.

الشركة أوضحت أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها بسبب جائحة كوفيد 19، فقد نفذت العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وبالتالي الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة من خلال ضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية.