"سامسونغ" تشعل المنافسة مع "أبل" وتكشف هاتفين جديدين قابلين للطيّ

كشفت سامسونغ عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، في وقت تواجه المجموعة الكورية الجنوبية الرائدة في القطاع منافسة محتدمة من شركات صينية في سوق سريعة النموّ.

وبهذه الخطوة سيشعل عملاق الهواتف الذكية المنافسة أكثر مع منافستها "أبل" الأميركية.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقدّم "غالاكسي زي فولد 3" و"غالاكسي زي فليب 3" تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.

ويأتي هذان النموذجان الجديدان في وقت تواجه سامسونغ منافسة محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم شاومي التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام.

ويُطرح فليب 3 الذي تمتدّ شاشاته على 6.7 إنش بسعر يبدأ بـ999 دولاراً، تماشياً مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولاراً لهاتف فولد 3 الممتدّة شاشته على 7.6 إنش.

وقال تي إم روه، رئيس قسم الأجهزة المحمولة في سامسونغ إن الشركة توسّع مجدداً نطاق الإمكانات التي تتيحها الهواتف الذكية القابلة للطي التي تمنح المستخدمين المرونة وتعددية الاستعمالات اللازمتين لعالمنا هذا المتسارع.

ويقضي الهدف من فليب 3 بتوفير هاتف قابل للطي ميسور التكلفة، في حين يحلّ فولد 3 محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.



وأظهرت دراسة أجرتها حديثاً مجموعة الأبحاث كاناليس أن الصينية شاومي أطاحت بـ أبل من المرتبة الثانية في السوق العالمية للهواتف الذكية، وهي سوق تتخبّط في اضطرابات بسبب نقص في إمدادات الشرائح وتدابير الإغلاق التي أثّرت على المستهلكين.

وكشفت هذه الدراسة أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 12%، وقد حافظت الكورية الجنوبية سامسونغ على صدارة السوق مع 19% من الحصص فيها.

وتقدّمت الصينية شاومي للمرّة الأولى إلى المرتبة الثانية مع 17% من الحصص في السوق ومبيعات ارتفعت بنسبة 83%، وفق كاناليس.

وتراجعت أبل بدورها إلى المرتبة الثالثة ولم تشهد مبيعات هواتف آي فون سوى ارتفاع بنسبة 1%.

وكانت المرتبتان الرابعة والخامسة من نصيب الصينيتين أوبو وفيفو، مع نحو 10% من الحصص في السوق لكلّ منهما.