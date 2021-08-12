"طباعة وتغليف" تتحول للخسارة بـ 15 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف"، تحولها لتسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بقيمة 15.35 مليون ريال، مقابل أرباح 1.49 مليون ريال بالربع الثاني من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 13.2% مقارنة بخسائر نحو 13.56 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى الانخفاض في إجمالي الربح الناتج عن الارتفاع في تكلفة مواد الخام.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 2.71% إلى 194.2 مليون ريال، مقابل 199.63 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن خسائرها المتراكمة ارتفعت إلى 35.06 مليون ريال، تمثل نسبة 5.84% من رأس المال.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 115% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 28.9 مليون ريال، مقابل خسائر 13.53 مليون ريال بالنصف الأول من 2020.