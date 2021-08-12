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"ذيب للسيارات" تتحول للربحية بـ 24.9 مليون ريال في الربع الثاني

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ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

"ذيب للسيارات" تتحول للربحية بـ 24.9 مليون ريال في الربع الثاني

مقابل خسائر 6.17 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب"، تحولها لتحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، بقيمة 24.95 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2021، مقارنة مع خسائر 6.17 مليون ريال أرباح الربع الثاني من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي الربح في الربع الثاني من 2021، بنسبة 3.9%، مقارنة بنحو 25.97 مليون ريال أرباح في الربع الأول من العام نفس العام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تحول النتائج إلى الربحية يعود إلى ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل والتي تأثرت بصورة مباشرة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة في الربع الثاني من العام 2020 لمواجهة جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدلات التشغيل للتأجير قصير الأجل عن العام الماضي.

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وأشارت الشركة إلى الزيادة في مبيعات التأجير طويل الأجل لعام 2021 والتي كان لها تأثير مباشر على صافي الربح للربع الثاني من العام 2021.

وخلال النصف الأول من 2021، أظهرت النتائج ارتفاع الأرباح بنسبة 82.62% إلى 50.93 مليون ريال، مقابل أرباح 27.88 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفتت البيانات إلى نمو المبيعات بنسبة 11.9% بالنصف الأول من العام إلى 357.14 مليون ريال، مقارنة مع 319.1 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

كان صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات، قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.5% خلال العام 2020، ليسجل نحو 63.25 مليون ريال، مقابل 116.03 مليون ريال في العام 2019.

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